DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0390 +3,7%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.016 +2,0%Euro 1,1611 +0,0%Öl 83,49 +1,9%Gold 5.151 +1,2%
KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
53,90 EUR +1,25 EUR +2,37 %
STU
Marktkap. 7,48 Mrd. EUR

KGV 38,88
Jefferies & Company Inc.

KION GROUP Hold

08:11 Uhr
KION GROUP Hold
KION GROUP AG
KION GROUP AG
53,90 EUR 1,25 EUR 2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 51 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Angesichts der Kursverluste seit Jahresbeginn und eines konservativen Ausblicks seien die Risiken gesunken, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für den Spezialisten für Warenlagerlogistik bleibt er bis 2028 aber bis zu 10 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Hold

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,95 €		 Abst. Kursziel*:
5,76%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
53,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,90%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

08:11 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 KION GROUP Buy UBS AG
27.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
27.02.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Hochrechnung MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich im freien Fall
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt mittags deutlich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 02.03.26
finanzen.net Analysten sehen bei KION GROUP-Aktie Potenzial
EQS Group EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
