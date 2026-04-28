KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,68 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion nach Quartalszahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht, während die übrigen Resultate den Erwartungen entsprächen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
44,32 €
|Abst. Kursziel*:
26,35%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
44,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,10%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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