Jefferies & Company Inc.

KION GROUP Hold

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion nach Quartalszahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht, während die übrigen Resultate den Erwartungen entsprächen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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