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Marktkap. 5,68 Mrd. EUR

KGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
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WKN KGX888

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ISIN DE000KGX8881

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Symbol KNNGF

Jefferies & Company Inc.

KION GROUP Hold

10:51 Uhr
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
44,06 EUR 1,24 EUR 2,90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion nach Quartalszahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht, während die übrigen Resultate den Erwartungen entsprächen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Hold

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,32 €		 Abst. Kursziel*:
26,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
44,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,10%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 KION GROUP Buy Warburg Research
10:51 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
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