KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,36 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aufträge lägen um zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität des Anbieters von Logistiktechnik sei in beiden Konzernsegmenten niedriger gewesen als erwartet. Stark sei hingegen der Free Cashflow ausgefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Underperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
59,15 €
|Abst. Kursziel*:
-13,78%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
59,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,21%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|09:21
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
