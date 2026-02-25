DAX 25.141 -0,1%ESt50 6.179 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8235 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,94 +0,0%Gold 5.180 +0,3%
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
EnviTec Biogas: Comeback der Gasheizung mit Biogasanteil als Kurstreiber?
KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
59,45 EUR -3,45 EUR -5,48 %
STU
Marktkap. 8,36 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Jefferies & Company Inc.

KION GROUP Underperform

09:21 Uhr
KION GROUP Underperform
KION GROUP AG
59,45 EUR -3,45 EUR -5,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aufträge lägen um zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität des Anbieters von Logistiktechnik sei in beiden Konzernsegmenten niedriger gewesen als erwartet. Stark sei hingegen der Free Cashflow ausgefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
59,15 €		 Abst. Kursziel*:
-13,78%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
59,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,21%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

09:21 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
20.02.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
29.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
29.01.26 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

Dow Jones Nach schwachem Jahr KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
dpa-afx Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft
EQS Group EQS-News: KION mit solidem Geschäftsjahr 2025 – starker Auftragseingang
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX nachmittags in Grün
EQS Group EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
