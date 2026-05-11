Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,6 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 119 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Daniela Costa hob am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht des Bremsenherstellers ihre Prognosen und verlagerte die Bewertungsbasis für das Kursziel in die Zukunft./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
129,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,60 €
|Abst. Kursziel*:
26,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
102,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,10%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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