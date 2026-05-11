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Marktkap. 16,6 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
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WKN KBX100

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ISIN DE000KBX1006

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Symbol KNBHF

Goldman Sachs Group Inc.

Knorr-Bremse Buy

13:06 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
102,30 EUR 0,50 EUR 0,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 119 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Daniela Costa hob am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht des Bremsenherstellers ihre Prognosen und verlagerte die Bewertungsbasis für das Kursziel in die Zukunft./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,60 €		 Abst. Kursziel*:
26,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,10%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:06 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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