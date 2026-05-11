Goldman Sachs Group Inc.

Knorr-Bremse Buy

13:06 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 119 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Daniela Costa hob am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht des Bremsenherstellers ihre Prognosen und verlagerte die Bewertungsbasis für das Kursziel in die Zukunft./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:12 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG