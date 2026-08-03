LANXESS Aktie
Marktkap. 1,43 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Lanxess seien Chinas Exporte von Chlorbenzol aber die eindeutigste positive Ausnahme des allgemeinen Trends, denn sie seien auf fast Null gesunken. China habe sogar Rekordvolumina aus Europa importiert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Neutral
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,14 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|08:01
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|08:01
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK