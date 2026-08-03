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LANXESS Aktie

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17,11 EUR +0,08 EUR +0,47 %
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LANXESS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,43 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
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WKN 547040

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ISIN DE0005470405

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Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Neutral

08:01 Uhr
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,11 EUR 0,08 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Lanxess seien Chinas Exporte von Chlorbenzol aber die eindeutigste positive Ausnahme des allgemeinen Trends, denn sie seien auf fast Null gesunken. China habe sogar Rekordvolumina aus Europa importiert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Neutral

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:01 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.06.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
18.06.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
09.06.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Nachrichten zu LANXESS AG

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EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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