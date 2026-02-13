LOréal Aktie
Marktkap. 198,25 Mrd. EURKGV 31,93
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal nach den am 12. Februar vorgelegten Zahlen mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Wie bereits das Update für das dritte Quartal im vergangenen Oktober hätten sich die nun vorgelegten Zahlen des Kosmetikkonzerns für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 als "weitere verpasste Gelegenheit" erwiesen, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Resümee. Die eigentlichen Fortschritte des Unternehmens seien von einem negativen Einmaleffekt überschattet worden. Er bleibt aber optimistisch für die Aktien und verwies auf überzeugende Investitionsargumente, wie etwa den starken Jahresstart, der den ambitionierten Plan des Managements untermauere, das Wachstum im laufenden Jahr zu beschleunigen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
384,40 €
|Abst. Kursziel*:
11,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
383,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,01%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
