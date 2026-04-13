LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
359,00 EUR -1,00 EUR -0,28 %
STU
330,58 CHF -1,44 CHF -0,43 %
BRX
Marktkap. 189,97 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Hold

10:46 Uhr
LOréal Hold
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
359,00 EUR -1,00 EUR -0,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Chinas Wachstum bei importierten Schönheitspflegeprodukten bleibe mau, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. /rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Hold

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
358,60 €		 Abst. Kursziel*:
0,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
359,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,28%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
399,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

10:46 LOréal Hold Deutsche Bank AG
08:01 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
14.04.26 LOréal Buy UBS AG
14.04.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
13.04.26 LOréal Buy UBS AG
mehr Analysen

