Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: HP gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: HP gewährt Anlegern Blick in die Bücher
thyssenkrupp nucera-Aktie tiefrot: Enttäuschende Zahlen und schwacher Ausblick thyssenkrupp nucera-Aktie tiefrot: Enttäuschende Zahlen und schwacher Ausblick
LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
367,80 EUR +2,60 EUR +0,71 %
STU
343,49 CHF +2,29 CHF +0,67 %
BRX
Marktkap. 192,47 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

15:01 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
367,80 EUR 2,60 EUR 0,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
Analyst: Bernstein Research
Kursziel: 410,00 €
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
366,05 €		 Abst. Kursziel*:
12,01%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
367,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

