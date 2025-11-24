LOréal Aktie
Marktkap. 192,47 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
366,05 €
|Abst. Kursziel*:
12,01%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
367,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|15:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|15:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research