LOréal Aktie
Marktkap. 209,8 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen von Wettbewerbern wie LVMH und Estee Lauder zeichneten ein sehr gemischtes Bild, schrieb Callum Elliott in seinem Ausblick am Dienstag. Branchendaten sähen da schon positiver aus. Unter dem Strich könnten sich die Markterwartungen als zu niedrig erweisen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
392,35 €
|Abst. Kursziel*:
3,22%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
391,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
