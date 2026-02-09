DAX 25.025 +0,0%ESt50 6.070 +0,2%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.661 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,31 +0,3%Gold 5.043 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagmittag So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
391,60 EUR +3,70 EUR +0,95 %
STU
356,92 CHF +2,63 CHF +0,74 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 209,8 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

13:21 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
391,60 EUR 3,70 EUR 0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen von Wettbewerbern wie LVMH und Estee Lauder zeichneten ein sehr gemischtes Bild, schrieb Callum Elliott in seinem Ausblick am Dienstag. Branchendaten sähen da schon positiver aus. Unter dem Strich könnten sich die Markterwartungen als zu niedrig erweisen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
392,35 €		 Abst. Kursziel*:
3,22%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
391,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
389,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

09.02.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 LOréal Buy UBS AG
06.02.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 LOréal Buy UBS AG
28.01.26 LOréal Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net Rentable LOréal-Investition? EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Experten sehen bei LOréal-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 430 Euro
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen