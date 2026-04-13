NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti geht für das erste Quartal von einem auf bereinigter Basis soliden Wachstum von 5,1 Prozent au, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht des Kosmetikherstellers schrieb. Anschließend rechnet sie aber mit einer Abschwächung./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 11:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 13:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
351,25 €
|Abst. Kursziel*:
3,91%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
350,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
399,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|17:46
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:46
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|13.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|27.03.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:46
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.