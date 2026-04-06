LOréal Aktie

365,20 EUR -2,40 EUR -0,65 %
STU
364,75 EUR -2,80 EUR -0,76 %
GVIE
Marktkap. 186,78 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 350 auf 326 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Scannerdaten von Verkäufen zeigten, dass sich die Franzosen in Nordamerika und Europa zuletzt deutlich besser geschlagen hätten als die Konkurrenz, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die Anleger hofften, das sich dies auch in den Resultaten des ersten Quartals bemerkbar gemacht habe. Hayes geht auch davon aus. Damit dürfte man die Schwäche in Asien etwas kompensieren können. Der Experte befürchtet insgesamt aber eine weiter sinkende Aktienbewertung mit Blick auf das Konzernwachstum./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Underperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
326,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
367,55 €		 Abst. Kursziel*:
-11,30%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
365,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,73%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
390,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

02.04.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
27.03.26 LOréal Overweight Barclays Capital
25.03.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net März 2026: Analysten sehen Potenzial bei LOréal-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LOréal von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der LOréal-Aktie ein
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
