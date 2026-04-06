LOréal Aktie
Marktkap. 186,78 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 350 auf 326 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Scannerdaten von Verkäufen zeigten, dass sich die Franzosen in Nordamerika und Europa zuletzt deutlich besser geschlagen hätten als die Konkurrenz, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die Anleger hofften, das sich dies auch in den Resultaten des ersten Quartals bemerkbar gemacht habe. Hayes geht auch davon aus. Damit dürfte man die Schwäche in Asien etwas kompensieren können. Der Experte befürchtet insgesamt aber eine weiter sinkende Aktienbewertung mit Blick auf das Konzernwachstum./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
326,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
367,55 €
|Abst. Kursziel*:
-11,30%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
365,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,73%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
390,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
