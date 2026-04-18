Marktkap. 9,68 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit Blick auf das Thema Treibstoffknappheit im Zuge des Nahost-Kriegs sieht Analyst Alex Irving Ryanair in Europa am besten dastehen, wie er am Montag schrieb./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 01:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,80 €
|Abst. Kursziel*:
1,28%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,52%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|11:26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
