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Symbol DLAKF

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

08:01 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
9,06 EUR -0,05 EUR -0,59%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Treibstoffkosten seien geringer als zuvor von der Airline veranschlagt, schrieb Harry J Gowers am Freitag anlässlich einer Fachkonferenz mit Finanzvorstand Till Streichert. Die Preistrends blieben solide. Damit dürfte die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) noch Luft nach oben haben./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,07 €		 Abst. Kursziel*:
-17,27%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,22%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
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