Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,68 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Treibstoffkosten seien geringer als zuvor von der Airline veranschlagt, schrieb Harry J Gowers am Freitag anlässlich einer Fachkonferenz mit Finanzvorstand Till Streichert. Die Preistrends blieben solide. Damit dürfte die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) noch Luft nach oben haben./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,07 €
|Abst. Kursziel*:
-17,27%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,22%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research