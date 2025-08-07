DAX 24.150 -0,2%ESt50 5.333 +0,0%Top 10 Crypto 16,10 +1,8%Dow 44.077 +0,3%Nas 21.373 +0,6%Bitcoin 100.302 -0,3%Euro 1,1650 -0,1%Öl 66,77 +0,5%Gold 3.396 +0,0%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

460,30 EUR -4,00 EUR -0,86 %
460,00 EUR -4,35 EUR -0,94 %
Marktkap. 227,06 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

15:41 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
460,30 EUR -4,00 EUR -0,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit den Auswirkungen der 39 Prozent hohen US-Sonderzölle auf Einfuhren aus der Schweiz, in diesem Fall konkret Uhrenimporte. Der von vielen erhoffte Last-Minute-Deal sei nicht zustande gekommen. Es gebe Branchendaten, die darauf schließen ließen, dass Schweizer Uhrenhersteller etwa ein Fünftel ihres Umsatzes von den USA erzielten. Er erwartet eine weitere Runde von Preiserhöhungen. Auch seien Lieferungen vorgezogen worden, was der Branche einen Puffer von etwa sechs Monaten biete. Besonders stark betroffen sei Swatch.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
459,90 €		 Abst. Kursziel*:
30,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
460,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,35%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
533,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

15:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
28.07.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
28.07.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.07.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
25.07.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

