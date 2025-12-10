DZ BANK

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

15:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach einem Investorentag auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Die von Munich Re fu?r 2026 verkündeten Gewinnziele entsprächen weitgehend den gegenwärtigen Erwartungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel, das Ergebnis je Aktie bis 2030 um 8 Prozent per annum zu steigern, sei dagegen ambitioniert und daher eine positive Überraschung./rob/bek/edh

