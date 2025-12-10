DAX 24.329 +0,8%ESt50 5.765 +1,0%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.405 -1,1%Bitcoin 76.498 -2,7%Euro 1,1750 +0,5%Öl 61,03 -2,4%Gold 4.254 +0,6%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 70,09 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
558,80 EUR 10,80 EUR 1,97%
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach einem Investorentag auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Die von Munich Re fu?r 2026 verkündeten Gewinnziele entsprächen weitgehend den gegenwärtigen Erwartungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel, das Ergebnis je Aktie bis 2030 um 8 Prozent per annum zu steigern, sei dagegen ambitioniert und daher eine positive Überraschung./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Unternehmen:
Analyst: DZ BANK
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kurs*: 549,00 €
549,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher: Kaufen
Kurs aktuell: 558,80 €
558,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
609,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

