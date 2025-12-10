UBS AG

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

10:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

