Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 70,09 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Munich Re nach vermeldeten Zielen für das Jahr 2030 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 Euro belassen. Ivan Bokhmat attestierte dem Rückversicherer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke Pläne, was das Gewinnwachstum mit Schwerpunkt auf den Lebens- und Krankenversicherungsbereich betrifft. In puncto Kapitalrückflüsse sähen die Pläne auf den ersten Blick weniger aggressiv aus./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
625,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
559,40 €
|Abst. Kursziel*:
11,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
558,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,85%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
609,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|15:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|09:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|09:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|09:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets