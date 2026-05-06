Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 48,04 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

21:51 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. In Reaktion auf die Erstquartalszahlen des Autobauers habe er seine Prognosen weitgehend unverändert gelassen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Jahresviertel rechnet er mit einer höheren Marge im Autosegment als im ersten Quartal./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 19:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,04 €		 Abst. Kursziel*:
39,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,00%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

21:51 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
