Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 47,43 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

17:26 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dies schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Präsentation des voll-elektrischen Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,38 €		 Abst. Kursziel*:
41,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,80%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

