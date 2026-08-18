Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 65,02 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Dies schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
514,80 €
|Abst. Kursziel*:
16,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
516,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
554,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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