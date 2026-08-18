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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

19:31 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Dies schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
514,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
516,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
554,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Mari-Lizette Malherbe, buy
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