DAX 25.288 +0,4%ESt50 6.196 +0,4%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8245 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.630 +0,2%Euro 1,1802 -0,1%Öl 69,92 -1,5%Gold 5.163 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nestlé Aktien-Sparplan
90,55 EUR -0,21 EUR -0,23 %
STU
82,81 CHF -0,09 CHF -0,11 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 229,99 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

12:16 Uhr
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
90,55 EUR -0,21 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Eine Beschleunigung des realen internen Wachstums (RIG) habe oberste Priorität für den Lebensmittelkonzern, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Bei Tiernahrung und Kaffee zeichneten sich bessere Trends ab./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
82,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
-3,29%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
82,81 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,39%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

12:16 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.02.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Langfristige Anlage SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor einem Jahr verloren SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Nachmittag leichter
finanzen.net Börse Zürich: SPI-Anleger greifen nachmittags zu
finanzen.net Handel in Zürich: SLI notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: Das macht der SMI am Mittag
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell
finanzen.net SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Mittag steigen
Benzinga Europe in Review: German Manufacturing Rebounds, Nestlé Beats, EU-US Trade Tensions, Key Confidence Surveys Ahead
Financial Times Nestlé is finally changing its recipe for the better
Financial Times Nestlé plans ice cream exit as it slims down under new chief
RTE.ie Nestle reports better-than-expected Q4 sales growth
Dow Jones Press Release: Nestle: Full-year results 2025 and -6-
Dow Jones Press Release: Nestle: Full-year results 2025 and -5-
Dow Jones Press Release: Nestle: Full-year results 2025 and -4-
Dow Jones Press Release: Nestle: Full-year results 2025 and -3-
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen