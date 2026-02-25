Nestlé Aktie
Marktkap. 229,99 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Eine Beschleunigung des realen internen Wachstums (RIG) habe oberste Priorität für den Lebensmittelkonzern, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Bei Tiernahrung und Kaffee zeichneten sich bessere Trends ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
82,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,29%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
82,81 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,39%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
