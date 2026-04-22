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Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

12:11 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
9,15 EUR 0,82 EUR 9,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen des Telekomindustrie-Ausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Dazu kämen nun deutlich höhere Wachstumsziele in wichtigen Bereichen. Die vorsichtige Ebit-Prognose für das laufende Quartal sei wohl der neuen Unternehmensphilosophie geschuldet, kurzfristig eher konservativ zu planen und dann positiv zu überraschen. Das Ebit-Jahresziel indes dürfte die entsprechende Konsensschätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,39 €		 Abst. Kursziel*:
-26,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,59%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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21.04.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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