Nokia Aktie
Marktkap. 49,3 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen des Telekomindustrie-Ausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Dazu kämen nun deutlich höhere Wachstumsziele in wichtigen Bereichen. Die vorsichtige Ebit-Prognose für das laufende Quartal sei wohl der neuen Unternehmensphilosophie geschuldet, kurzfristig eher konservativ zu planen und dann positiv zu überraschen. Das Ebit-Jahresziel indes dürfte die entsprechende Konsensschätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images
Zusammenfassung: Nokia Overweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,39 €
|Abst. Kursziel*:
-26,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,59%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|12:11
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|12:11
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|12:26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research