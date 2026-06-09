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Symbol NVSEF

Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

10:26 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
129,56 EUR 1,68 EUR 1,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Biomarker-Daten der FORTITUDE-Studie mit Delpacibart braxlosiran (Del-prax) bei Fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie (FSHD) hätten das gesteckte Ziel erreicht, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Damit sei das Risiko aus der Avidity-Übernahme in gewisser Hinsicht gesunken. Von Avidity stammt der Wirkstoff Del-prax./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
119,32 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
119,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,03%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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