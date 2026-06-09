Novartis Aktie
Marktkap. 235,03 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Biomarker-Daten der FORTITUDE-Studie mit Delpacibart braxlosiran (Del-prax) bei Fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie (FSHD) hätten das gesteckte Ziel erreicht, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Damit sei das Risiko aus der Avidity-Übernahme in gewisser Hinsicht gesunken. Von Avidity stammt der Wirkstoff Del-prax./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
119,32 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,81%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
119,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,03%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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