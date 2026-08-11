Novartis Aktie
Marktkap. 247,88 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser schilderte am Freitag seine Erwartungen für die anstehenden Ergebnisse der HORIZON-Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen. Überraschungspotenzial und Misserfolgsrisiko hielten sich fast die Waage, schrieb der Experte. Letzteres taxiert er auf 60 Prozent. Die Kursreaktionen erwartet er in beiden Fällen bei 2 bis 3 Prozent in die jeweilige Richtung./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 22:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Overweight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
135,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
125,98 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,10 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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