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Symbol NVSEF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Overweight

10.08.26
Novartis Overweight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
132,22 EUR -2,02 EUR -1,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser schilderte am Freitag seine Erwartungen für die anstehenden Ergebnisse der HORIZON-Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen. Überraschungspotenzial und Misserfolgsrisiko hielten sich fast die Waage, schrieb der Experte. Letzteres taxiert er auf 60 Prozent. Die Kursreaktionen erwartet er in beiden Fällen bei 2 bis 3 Prozent in die jeweilige Richtung./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 22:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Overweight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
125,98 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,10 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

10.08.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Novartis Halten DZ BANK
22.07.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
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