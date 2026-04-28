DAX 23.933 -0,4%ESt50 5.808 -0,5%MSCI World 4.603 -0,2%Top 10 Crypto 9,8725 +2,2%Nas 24.647 -0,1%Bitcoin 65.694 +0,8%Euro 1,1691 -0,2%Öl 117,0 +5,2%Gold 4.520 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX in Rot -- Wall Street im Minus -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Noch bis morgen durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis morgen durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Zahlenflut vor Fed-Zinsentscheid: DAX von Unsicherheit geprägt - 24.000er-Marke im Blick Zahlenflut vor Fed-Zinsentscheid: DAX von Unsicherheit geprägt - 24.000er-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,20 EUR -0,97 EUR -2,76 %
STU
34,17 EUR -1,21 EUR -3,41 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 156,7 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

15:51 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
34,20 EUR -0,97 EUR -2,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit dem Analystenkonsens. Er liege etwas darunter beim bereinigten Umsatz, aber knapp darüber beim bereinigten operativen Gewinn. Der Experte rechnet damit, dass der Ausblick bestätigt wird./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

22.04.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
20.04.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Kapitalmaßnahme Fortschritte im Aktienrückkauf - Kann die Novo Nordisk-Aktie profitieren? Fortschritte im Aktienrückkauf - Kann die Novo Nordisk-Aktie profitieren?
finanzen.net Novo Nordisk oder Eli Lilly: Dieser Pharma-Aktie trauen Analysten mehr Potenzial zu
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Minus
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Hims & Hers-Aktie dreht ins Minus: Nun auch Eli Lillys Zepbound-Präparate auf Plattform verfügbar
dpa-afx Nach positiven Studienergebnissen: Novo Nordisk plant Ozempic-Zulassung bei Kindern und Jugendlichen - Aktie im Plus
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Aktie im Fokus: Novo Nordisk meldet Studienerfolg - Analysten sehen Wachstumspotenzial
finanzen.net Erste Schätzungen: Novo Nordisk präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zacks Novo Nordisk vs. Pfizer: Which Healthcare Giant Is the Better Bet?
Benzinga Novo Nordisk Shares Rise After Positive Oral Semaglutide Trial In Children
Zacks Novo Nordisk (NVO) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
Benzinga Novo Nordisk Eyes Approval For Potential First Oral GLP-1 Diabetes Pill In Young Patients
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks Novo Nordisk (NVO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
Benzinga Novo Nordisk Extends Lead As Eli Lilly New Obesity Pill Sees Modest Launch Uptake
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, PepsiCo, Novo Nordisk, Hawthorn Bancshares and Park Aerospace
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen