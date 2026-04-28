Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 156,7 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit dem Analystenkonsens. Er liege etwas darunter beim bereinigten Umsatz, aber knapp darüber beim bereinigten operativen Gewinn. Der Experte rechnet damit, dass der Ausblick bestätigt wird./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
34,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
312,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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