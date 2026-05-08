Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 28,09 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 61 auf 65 US-Dollar angehoben, die bereits teureren Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. 2026 werde ein starkes Jahr für den Hersteller von Stickstoffdünger, schrieb Lucy Bi am Dienstagnachmittag. Der Markt unterschätzt aus ihrer Sicht aber das Ausmaß der darauffolgenden Normalisierung der Gewinne. Die Absatzvolumina könne man vermutlich halten, aber die Preise dürften ab 2027 sinken./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 65,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 66,35
|Abst. Kursziel*:
-2,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 65,16
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,24%
|
Analyst Name:
Lucy Bi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 73,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|07.05.26
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
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|08:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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