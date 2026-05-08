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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

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KGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
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WKN A2DWB8

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ISIN CA67077M1086

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Symbol NTR

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

08:01 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 61 auf 65 US-Dollar angehoben, die bereits teureren Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. 2026 werde ein starkes Jahr für den Hersteller von Stickstoffdünger, schrieb Lucy Bi am Dienstagnachmittag. Der Markt unterschätzt aus ihrer Sicht aber das Ausmaß der darauffolgenden Normalisierung der Gewinne. Die Absatzvolumina könne man vermutlich halten, aber die Preise dürften ab 2027 sinken./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 65,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 66,35		 Abst. Kursziel*:
-2,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 65,16		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,24%
Analyst Name:
Lucy Bi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 73,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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11.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
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07.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight Barclays Capital
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