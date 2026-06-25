Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 9,09 Mrd. EURKGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
Porsche Automobil Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche SE mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
28,60 €
|Abst. Kursziel*:
22,38%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
28,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,20%
|
Analyst Name:
Eunice Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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