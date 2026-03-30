DAX 22.563 +1,2%ESt50 5.542 +0,7%MSCI World 4.160 -0,1%Top 10 Crypto 8,6670 +1,1%Nas 20.795 -0,7%Bitcoin 58.720 +0,9%Euro 1,1466 +0,0%Öl 113,4 -0,9%Gold 4.560 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy im Fokus
Top News
ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden
Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ProSiebenSat.1 Media Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
3,98 EUR +0,04 EUR +0,96 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 927,99 Mio. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PSM777

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PSM7770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PBSFF

Bernstein Research

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

08:11 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
3,98 EUR 0,04 EUR 0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,15 auf 4,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis dürfte trotz des schwierigen Konjunkturumfelds in Deutschland 2026 von Kosteneinsparungen profitieren, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung des Medienkonzerns sei jedoch weiterhin zu hoch, was der Hauptgrund für die deutliche Kurszielsenkung sei./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Market-Perform

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
3,99 €		 Abst. Kursziel*:
7,88%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
3,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,15%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

08:11 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

dpa-afx Kursziel ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag nahe Nulllinie
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt Handel im Minus
dpa-afx ProSiebenSat.1-Aktie steigt: Werbeflaute dürfte weiteres schwieriges Jahr bringen - Verkauf zweier Vergleichsplattformen
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX sackt mittags ab
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 publishes preliminary figures for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, buy
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
RSS Feed
ProSiebenSat.1 Media SE zu myNews hinzufügen