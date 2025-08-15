DAX 24.270 -0,4%ESt50 5.423 -0,5%Top 10 Crypto 16,12 +0,8%Dow 44.927 +0,0%Nas 21.596 -0,1%Bitcoin 99.096 -1,2%Euro 1,1667 -0,4%Öl 65,91 -0,3%Gold 3.333 -0,1%
Prosus Aktie

52,92 EUR -0,04 EUR -0,08 %
STU
53,01 EUR +0,25 EUR +0,47 %
GVIE
Marktkap. 116,18 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

16:31 Uhr
Prosus Overweight
Prosus N.V.
52,92 EUR -0,04 EUR -0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 63,50 auf 67,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das höhere Kursziel für Prosus basiere auf einer gestiegenen Bewertung der Beteiligung Tencent der Internet-Holding, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Wechselkurseffekte./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
67,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,01 €		 Abst. Kursziel*:
27,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
52,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,55%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

16:31 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 Prosus Buy UBS AG
21.07.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.06.25 Prosus Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

