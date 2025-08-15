Prosus Aktie
Marktkap. 116,18 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 63,50 auf 67,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das höhere Kursziel für Prosus basiere auf einer gestiegenen Bewertung der Beteiligung Tencent der Internet-Holding, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Wechselkurseffekte./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
67,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
53,01 €
|Abst. Kursziel*:
27,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
52,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,55%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
