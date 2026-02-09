PVA TePla Aktie
Marktkap. 430,11 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Jalin Ketter auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dieser habe betont, man sei in der finalen Phase eines mehrjährigen Investitionsprogramms, wobei 2026 als Übergangsjahr gesehen werde, bevor ab 2027 eine deutlicher ausgeprägte Wachstumsphase beginne. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,38 €
|Abst. Kursziel*:
52,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,29%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
|19:06
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|19:06
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|19:06
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.03.18
|PVA TePla Verkaufen
|SMC Research
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|09.09.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.