Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

19:06 Uhr
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Jalin Ketter auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dieser habe betont, man sei in der finalen Phase eines mehrjährigen Investitionsprogramms, wobei 2026 als Übergangsjahr gesehen werde, bevor ab 2027 eine deutlicher ausgeprägte Wachstumsphase beginne. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,38 €		 Abst. Kursziel*:
52,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,29%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

