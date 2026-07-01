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Renault Aktie

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Renault Aktien-Sparplan
26,13 EUR -0,32 EUR -1,21 %
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Marktkap. 7,27 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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NEU
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WKN 893113

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ISIN FR0000131906

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Symbol RNSDF

Goldman Sachs Group Inc.

Renault Neutral

14:06 Uhr
Renault Neutral
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
26,13 EUR -0,32 EUR -1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den letzten Signalen an den Kapitalmarkt vor den Halbjahresbericht hätten die Franzosen ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Christian Frenes am Mittwochabend. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei Absatz, Preisen, Gesamtmix und Kosten kappte Frenes aber seine Überschussprognosen bis 2028 um bis zu fast 12 Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Neutral

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,09 €		 Abst. Kursziel*:
7,32%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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