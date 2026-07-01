Renault Aktie
Marktkap. 7,27 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den letzten Signalen an den Kapitalmarkt vor den Halbjahresbericht hätten die Franzosen ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Christian Frenes am Mittwochabend. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei Absatz, Preisen, Gesamtmix und Kosten kappte Frenes aber seine Überschussprognosen bis 2028 um bis zu fast 12 Prozent./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Neutral
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,09 €
|Abst. Kursziel*:
7,32%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|14:06
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|14:06
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|12.06.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|14:06
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG