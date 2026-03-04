RENK Aktie
Marktkap. 5,71 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Die Verzögerung von Aufträgen in das Jahr 2026 hinein habe den Free Cashflow etwas belastet, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach Zahlen. Er sieht den Panzergetriebe-Hersteller aber gut getrimmt auf Wachstum./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,68 €
|Abst. Kursziel*:
34,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,52%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
