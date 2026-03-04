Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RENK Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Die Verzögerung von Aufträgen in das Jahr 2026 hinein habe den Free Cashflow etwas belastet, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach Zahlen. Er sieht den Panzergetriebe-Hersteller aber gut getrimmt auf Wachstum./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

