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ISIN CH0210483332

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Symbol CFRHF

Jefferies & Company Inc.

Richemont Buy

08:01 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic sieht die Schweizer als den großen Gewinner der bevorstehenden Berichtssaison der Luxusbranche, wie er am Dienstag schrieb. Die Dynamik des ersten Quartals des Geschäftsjahres dürfte mindestens so hoch gewesen sein wie zum Ende des vorherigen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
178,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
184,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
188,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:01 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
16.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
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