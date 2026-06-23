Richemont Aktie
Marktkap. 116,33 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic sieht die Schweizer als den großen Gewinner der bevorstehenden Berichtssaison der Luxusbranche, wie er am Dienstag schrieb. Die Dynamik des ersten Quartals des Geschäftsjahres dürfte mindestens so hoch gewesen sein wie zum Ende des vorherigen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
178,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
184,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
188,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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