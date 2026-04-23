Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Pharmakonzern werde weiterhin mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel gegenüber vergleichbaren europäischen Unternehmen gehandelt, ohne dass das Wachstum dies rechtfertigen würde, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er fürchtet neue Konkurrenzprodukte und glaubt nicht an eine Zulassung des Multiple-Sklerose-Mittels Fenebrutinib. Was die hohen Erwartungen an den Brustkrebs-Wirkstoff Giredestrant betrifft, sieht der Experte weiterhin Risiken./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2026 / 04:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|12:46
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|12:46
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|28.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|12:46
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.