Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 105,85 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,90 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,48 £
|Abst. Kursziel*:
23,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,48 £
|Abst. Kursziel aktuell:
23,07%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,74 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|11:46
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.23
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.