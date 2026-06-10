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Symbol RWNFF

Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

08:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
55,32 EUR 0,04 EUR 0,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 68 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener profitierten unter den europäischen Versorgern am stärksten von immer höherem Stromverbrauch, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Die hohen Investitionen in den USA bis 2031 dürften sich merklich auszahlen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:59 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
68,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,40 €		 Abst. Kursziel*:
23,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,83%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 RWE Overweight Barclays Capital
15.05.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
15.05.26 RWE Buy UBS AG
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