RWE Aktie
Marktkap. 44,3 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Besseres Offshore-Windgeschäft sei aufgezehrt worden von einem schwächeren Ergebnis im Bereich Supply & Trading, der unter anderem den Stromhandel umfasst./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,38 €
|Abst. Kursziel*:
4,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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