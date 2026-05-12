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Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

11:16 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Besseres Offshore-Windgeschäft sei aufgezehrt worden von einem schwächeren Ergebnis im Bereich Supply & Trading, der unter anderem den Stromhandel umfasst./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,38 €		 Abst. Kursziel*:
4,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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