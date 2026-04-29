RWE Aktie
Marktkap. 45,78 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Seine Erwartung an das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege ein Prozent über dem Konsens, Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Starke Windvolumina glichen die wohl schwachen Volumina im Bereich des Stromhandels aus. Der Energiekonzern bleibt für ihn ein "Top Pick"./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
61,06 €
|Abst. Kursziel*:
6,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
61,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,31%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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