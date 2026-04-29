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JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

12:06 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
61,14 EUR 0,82 EUR 1,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Seine Erwartung an das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege ein Prozent über dem Konsens, Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Starke Windvolumina glichen die wohl schwachen Volumina im Bereich des Stromhandels aus. Der Energiekonzern bleibt für ihn ein "Top Pick"./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
61,06 €		 Abst. Kursziel*:
6,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
61,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,31%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:06 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
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