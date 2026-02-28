JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

08:51 Uhr

Aktie in diesem Artikel Ryanair 26,15 EUR -1,26 EUR -4,60% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Der Iran-Konflikt sei negativ für die Arlines, schrieb Harry Gowers am Montag anlässlich der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Probleme, steigende Ölpreise und möglicherweise geringere Nachfrage und Preise. Ryanair hält er in der Branche für ein vergleichsweise defensives Investment./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMT

