DZ BANK

Südzucker Halten

17:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Südzucker nach den am Montag vorgelegten Geschäftsjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 11,50 auf 11,85 Euro angehoben. Analyst Axel Herlinghaus begründete den höheren fairen Wert mit erhöhten Schätzungen für den Zuckerproduzenten. Das Anlageurteil laute daher nun "Halten", hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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