Südzucker Aktie
Marktkap. 2,36 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Südzucker nach den am Montag vorgelegten Geschäftsjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 11,50 auf 11,85 Euro angehoben. Analyst Axel Herlinghaus begründete den höheren fairen Wert mit erhöhten Schätzungen für den Zuckerproduzenten. Das Anlageurteil laute daher nun "Halten", hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Halten
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
11,44 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
11,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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