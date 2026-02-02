DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,0%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 40,91 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Interesse der Anleger an Saint-Gobain und Kingspan sei aktuell besonders hoch, schrieb Harry Goad am Montag in seinem Kommentar zur Baubranche. Dies liege unter anderem an der relativ schwachen Kursentwicklung 2025 und entsprechend reizvolleren Bewertungen. Goad setzt bei den Franzosen zudem auf einen anhaltenden Portfolioumbau bis 2030, der seine Kaufempfehlung untermauert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

