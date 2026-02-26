Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 43,16 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz des Baustoffkonzerns im vierten Quartal und der operative Gewinn im zweiten Halbjahr hätten die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Interesse richte sich nun auf eine Telefonkonferenz mit dem Management am kommenden Tag./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
88,40 €
|Abst. Kursziel*:
24,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
86,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,70%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
