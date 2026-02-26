DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.311 +0,2%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,21 +0,4%Gold 5.180 +0,0%
Saint-Gobain Aktie

86,14 EUR +1,12 EUR +1,32 %
STU
86,86 EUR -0,94 EUR -1,07 %
ASX
Marktkap. 43,16 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

08:01 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
86,14 EUR 1,12 EUR 1,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz des Baustoffkonzerns im vierten Quartal und der operative Gewinn im zweiten Halbjahr hätten die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Interesse richte sich nun auf eine Telefonkonferenz mit dem Management am kommenden Tag./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
88,40 €		 Abst. Kursziel*:
24,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
86,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,70%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:01 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
05.02.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

dpa-afx Dividende steigt Saint Gobain-Aktie: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche Saint Gobain-Aktie: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Saint-Gobain-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
