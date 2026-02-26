JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz des Baustoffkonzerns im vierten Quartal und der operative Gewinn im zweiten Halbjahr hätten die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Interesse richte sich nun auf eine Telefonkonferenz mit dem Management am kommenden Tag./rob/edh/he

