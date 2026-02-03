DAX 24.753 -0,1%ESt50 6.005 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.480 +0,7%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,67 -0,2%Gold 5.054 +2,2%
Salesforce Aktie

166,18 EUR +0,48 EUR +0,29 %
STU
196,22 USD -14,57 USD -6,91 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 166,89 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

166,18 EUR 0,48 EUR 0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Mit dem angekündigten Weggang von Konzernchef Ryan Aytay verlasse binnen zwei Monaten der zweite hochrangige Manager den Softwarekonzern, schrieb Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies schnüre Sorgen über die Gesundheit der Unternehmensgeschäfte. Mehr Details erwartet Thill von der am 13. Februar anstehenden Quartalszahlenvorstellung./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 196,38		 Abst. Kursziel*:
90,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 196,22		 Abst. Kursziel aktuell:
91,11%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 333,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

08:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salesforce

finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce am Dienstagabend mit kräftigen Verlusten
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones fällt
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce gibt am Dienstagnachmittag ab
finanzen.net NYSE-Handel: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im Dow Jones
finanzen.net Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones
TraderFox Salesforce: Kaufgelegenheit wegen übertriebener KI-Sorgen. Drei Schutzwälle hat der Konzern. Wann zuschlagen?
Benzinga Software &#39;SaaSpocalypse:&#39; BTIG Sees Salesforce, ServiceNow Rebound, But jim Cramer Warns Of Permanent AI Obsolescence
Benzinga Salesforce (CRM) Stock Hits Fresh 52-Week Low Tuesday: What&#39;s Driving The Action?
Zacks After Plunging 17.7% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Salesforce.com (CRM)
Benzinga The Analyst Verdict: Salesforce In The Eyes Of 25 Experts
MotleyFool This Is Why Software Stocks Like Microsoft, ServiceNow, and Salesforce Are Getting Crushed
Zacks Here's Why Salesforce.com (CRM) is a Strong Growth Stock
Zacks Salesforce.com (CRM) Declines More Than Market: Some Information for Investors
Benzinga Salesforce Hits Fresh 52-Week Low As Microsoft, SAP, ServiceNow Earnings Jolt Software Stocks
