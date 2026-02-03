Salesforce Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Mit dem angekündigten Weggang von Konzernchef Ryan Aytay verlasse binnen zwei Monaten der zweite hochrangige Manager den Softwarekonzern, schrieb Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies schnüre Sorgen über die Gesundheit der Unternehmensgeschäfte. Mehr Details erwartet Thill von der am 13. Februar anstehenden Quartalszahlenvorstellung./gl/he
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 196,38
|Abst. Kursziel*:
90,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 196,22
|Abst. Kursziel aktuell:
91,11%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 333,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|08:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
