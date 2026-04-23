NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitag. Mit größeren Änderungen an den Markterwartungen rechnet er allerdings nicht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,00 €
|Abst. Kursziel*:
84,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
147,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,87%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
220,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|11:06
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:56
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|SAP Buy
|UBS AG
|08:01
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
