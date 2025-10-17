Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 19,71 Mrd. EURKGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 224 auf 246 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Biopharma-Zulieferers am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
246,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
205,80 €
|Abst. Kursziel*:
19,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
203,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|14:16
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|14:16
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
