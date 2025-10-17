DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Stocks in Action: Safran, Siltronic, Kering, Hensoldt und PVA Tepla. Stocks in Action: Safran, Siltronic, Kering, Hensoldt und PVA Tepla.
Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius Stedim Biotech Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
203,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
205,80 EUR +2,70 EUR +1,33 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,71 Mrd. EUR

KGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AJKS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013154002

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SDMHF

Goldman Sachs Group Inc.

Sartorius Stedim Biotech Buy

14:16 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
203,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 224 auf 246 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Biopharma-Zulieferers am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
246,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
205,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
203,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

14:16 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.10.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Sartorius Stedim Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt Quartalsergebnis vor
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders&#8217; Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2024
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech resolves to propose dividend of 0.69 euros per share to Annual Shareholders&#8217; Meeting
RSS Feed
Sartorius Stedim Biotech zu myNews hinzufügen