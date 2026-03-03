DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0435 +3,8%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.016 +2,0%Euro 1,1611 +0,0%Öl 83,49 +1,9%Gold 5.151 +1,2%
Sartorius vz. Aktie

225,00 EUR -0,80 EUR -0,35 %
Marktkap. 14,03 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sartorius vz Hold

08:21 Uhr
Sartorius vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 225 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Harry Gillis kappte seine Schätzungen für den Laborausrüster am Dienstagabend im Vorgriff auf die neuen Mittelfristziele, die er vom Kapitalmarkttag Mitte März erwartet. An seiner Einschätzung aus der Analyse vom Oktober habe sich nichts geändert. Sartorius sei ein gutes Unternehmen, es fehle aber an Kurstreibern./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Hold

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
223,50 €		 Abst. Kursziel*:
-3,80%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
225,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,44%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:21 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
11.02.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

