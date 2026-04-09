Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 13,13 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
295,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
213,30 €
|Abst. Kursziel*:
38,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
219,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,27%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
260,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:01
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG