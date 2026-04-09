DAX 23.969 +0,7%ESt50 5.945 +0,8%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 9,3425 +2,7%Nas 22.822 +0,8%Bitcoin 61.602 +0,3%Euro 1,1715 +0,1%Öl 95,96 -0,5%Gold 4.769 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Heute im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
219,70 EUR +5,30 EUR +2,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,13 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

08:01 Uhr
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
219,70 EUR 5,30 EUR 2,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
213,30 €		 Abst. Kursziel*:
38,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
219,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,27%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:01 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.03.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
23.03.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen