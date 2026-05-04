Schaeffler Aktie
Marktkap. 7,63 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe im ersten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Unternehmen mache in allen Bereichen gute Fortschritte und sei gut gerüstet, um in unsicheren Zeiten zu bestehen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,45 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,45 €
|Abst. Kursziel*:
23,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,36%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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