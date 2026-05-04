Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe im ersten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Unternehmen mache in allen Bereichen gute Fortschritte und sei gut gerüstet, um in unsicheren Zeiten zu bestehen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG