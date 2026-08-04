Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,93 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Autozulieferers und Industriekonzerns entsprächen den Erwartungen, schrieb Jose Asumendi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Derweil habe sich die Nettoverschuldung ausgeweitet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,51 €
|Abst. Kursziel*:
33,16%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,63%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|09:16
|Schaeffler Neutral
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