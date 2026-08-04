JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Autozulieferers und Industriekonzerns entsprächen den Erwartungen, schrieb Jose Asumendi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Derweil habe sich die Nettoverschuldung ausgeweitet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG