NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 285 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
274,05 €
|Abst. Kursziel*:
18,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
272,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
279,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|21:16
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
