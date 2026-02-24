DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.566 -0,3%Top 10 Crypto 8,5890 -1,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.957 -1,0%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,92 -0,1%Gold 5.200 +0,7%
Schneider Electric Aktie

272,25 EUR +6,80 EUR +2,56 %
STU
274,65 EUR +10,50 EUR +3,98 %
GVIE
Marktkap. 147,84 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

21:16 Uhr
Schneider Electric S.A.
272,25 EUR 6,80 EUR 2,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 285 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
274,05 €		 Abst. Kursziel*:
18,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
272,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
279,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

21:16 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:56 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
09.02.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Schneider Electric Buy UBS AG
mehr Analysen

